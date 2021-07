145 km/h statt erlaubter 50: Polizei kam rechtzeitig zu illegalem Straßenrennen

Immer wieder kommt es in der Stadt Salzburg zu illegalen Straßenrennen, am Wochenende konnte die Exekutive den eigenen Worten nach nach eines auflösen. Einer Zivilstreife fielen in der Nacht auf Samstag drei Pkw auf, die mit massiv überhöhtem Tempo unterwegs waren: 145 km/h statt erlaubter 50 km/h waren es genau. Einer der drei Raser, ein Serbe (19), wurde von den Polizisten erwischt.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Polizeieinsatz (Symbolbild) in der Stadt Salzburg.