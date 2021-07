145 km/h statt erlaubter 50: Polizei kam rechtzeitig zu Straßenrennen

Straßenrennen stehen in der Stadt Salzburg auf der Tagesordnung, am Wochenende konnte die Exekutive den eigenen Worten nach nach eines auflösen. Der Zivilstreife fielen in der Nacht auf Samstag drei Pkw auf, die auf der Aigner Straße stadtauswärts mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren: 145 km/h statt erlaubter 50 waren es genau.

Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte schlussendlich den letzten der drei Raser anhalten. Der 19-jährige Serbe war mit dem Pkw seiner Mutter unterwegs und gestand, dass es sich um ein Rennen handelte. Die anderen beiden Lenker würde er jedoch nicht kennen, sagte er. Der in Salzburg wohnhafte Serbe wird angezeigt und muss mit einem Führerscheinentzug rechnen.