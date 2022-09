15 Euro Beute: Drei Burschen (15, 16) beraubten in Salzburg anderen Jugendlichen - Prozess

Awegen schweren Raubes hielt nicht. Die jugendlichen, großteils unbescholtenen Angeklagten kamen mit bedingten Haftstrafen davon.

Gleich fünf einheimische Burschen, vier machen inzwischen in einer Lehre, einer ist noch Hauptschüler, saßen am Mittwoch wegen des Vorwurfs des schweren Raubes vor einem Jugendschöffensenat (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski).

Laut Anklage von Staatsanwältin Sandra Wimmer sollen die Burschen - zwei sind jetzt gerade einmal 15, zwei 16 und einer 19 Jahre alt - bereits im September 2021 einem anderen Jugendlichen in der rechten Salzburger Altstadt gezielt gesucht, ihn eingekreist und dann in Richtung Mirabellplatz gezerrt haben. "Unter der Androhung, ihn zusammenzuschlagen, wurde das Opfer an seiner Halskette mitgerissen. Dann forderten die Täter Geld von ihm - zur Untermauerung der Forderung wurde dem Opfer auch ein nicht aufgeklapptes Taschenmesser an den Hals gehalten. Und er erhielt einen Schlag", so die Staatsanwältin. Beute: 15 Euro. Mehreren Burschen wurden noch weitere Delikte wie Ladendiebstahl, Sachbeschädigung oder Verstoß gegen das Waffengesetz angelastet.

Zum Hauptvorwurf zeigten sich drei der Angeklagten geständig - von deren Verteidigern (RA Michael Hofer, RA Bernhard Kettl, RA Josef Herr) wurde jedoch die Qualifikation als "schwerer Raub" (§ 143 Strafgesetzbuch) bestritten: es liege nur das Grunddelikt gemäß §142 ("Raub") vor. Zwei Angeklagte bestritten am Raubgeschehen überhaupt beteiligt gewesen zu sein. "Mein Mandant stand mit zwei Mädchen relativ weit vom direkten Tatort entfernt; er hat keinerlei Tatbeitrag geleistet", sagte etwa RA Kurt Jelinek, Verteidiger des Erstangeklagten.

Der Schöffensenat nahm letztlich kein Vorliegen eines schweren Raubes an. Drei Burschen (15, 15, 16) erhielten wegen Verwirklichung des Raub-Grunddelikts bedingte Haftstrafen von fünf bzw. sechs Monaten, ein weiterer (16) kam wegen Diebstahls mit einer Diversion davon, und der Älteste (19) bekam für illegalen Waffenbesitz zwei Monate bedingt. Vier der Urteile sind bereits rechtskräftig.