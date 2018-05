15-jährige Burschen atmeten giftige Dämpfe ein

Zwei 15-Jährige wurden in Bad Hofgastein in einem Öltank ohnmächtig, weil sie diesen reinigen wollten.

Beim Reinigen eines Ölkessels verloren zwei 15-Jährige am Donnerstag in Bad Hofgastein das Bewusstsein. Die Burschen hatten ihrem Onkel helfen wollen, der mit den Arbeiten beauftragt war. Der 29-jährige Onkel wusste davon nichts. Er fand die beiden kurz darauf in dem Kessel und alarmierte die Rettungskräfte. Beim Versuch, die Burschen zu retten, atmete der 29-Jährige ebenfalls giftige Dämpfe ein. Die Feuerwehr brachte die 15-Jährigen unter Einsatz von schwerem Atemschutz in Sicherheit. Die drei Verletzten wurden ins Spital gebracht.

(SN)