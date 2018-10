15-jährige Manjita aus Salzburg vermisst: Eltern bangen um ihre Tochter

Seit 1. Oktober wird die 15-jährige Manjita vermisst. Bisher gibt es keine Spur. Die Polizei hofft auf die Auswertung von Handydaten.

"Es geht uns ganz schlecht", sagt Mohan Bahadur K. C. Seit 1. Oktober muss die Familie des Nepalesen mit der quälenden Ungewissheit leben, wo die 15-jährige Tochter Manjita geblieben ist. Beim SN-Besuch sitzen die Eltern im Schlafzimmer, das sich Manjita mit ihrer Schwester Mamta teilt. Auf dem Bett ist ein großer Teddybär. Darüber hängen zwei Ausdrucke von Mangas, japanischen Comics, von denen die Schülerin ein großer Fan ist, wie ihre Schwester erzählt.

Die 19-Jährige hat das Mädchen am 1. Oktober, einem Montag, zuletzt in der Wohnung der Familie in der Josefiau gesehen. "Ich war zu Hause bis 7.50 Uhr. Ich habe sie gefragt, ob sie heute keine Schule hat", erzählt Mamta. Die 15-Jährige besucht die Polytechnische Schule in der Paris-Lodron-Straße. Manjita soll ihr geantwortet haben, dass der Unterricht erst später, gegen 8.30 Uhr, beginne. Laut den Ermittlern soll sich diese Angabe im Zuge der Erhebungen aber als falsch herausgestellt haben.

Als die Schülerin im Laufe des Nachmittags nicht heimkehrte, hoffte die Familie noch, dass sie einkaufen gegangen war. "Wir haben gedacht, vielleicht ist sie in der Stadt. Da haben wir auch nach ihr gesucht." Gegen 20 Uhr habe man das Mädchen als vermisst gemeldet. Seither fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.

Die Schwester beschreibt Manjita als introvertiert. "Sie war immer ruhig und wollte allein sein." Das Mädchen habe gern Bücher gelesen, gezeichnet und viel Zeit mit ihrem Handy verbracht. Letzteres macht die Ermittler stutzig. Denn seit ihrem Verschwinden am 1. Oktober gebe es "keinen digitalen Fußabdruck mehr", sagt ein Kriminalist des Stadtpolizeikommandos. "Sie ist wie vom Erdboden verschluckt." Mittlerweile gebe es die richterliche Bewilligung, Daten vom Mobilfunkbetreiber bzw. von digitalen Anbietern wie Google und Facebook anzufordern. "Das ist unsere nächste Hoffnung, herauszufinden, mit wem sie zuletzt in Kontakt war", meint der Beamte.

Die Schwester sagt, sie habe zwar nichts davon mitbekommen, dass Manjita mit einer unbekannten Person in Kontakt gestanden sei, aber: "Wir denken, dass sie jemand mitgenommen hat." Die Ermittler sind jedenfalls auf keine Indizien gestoßen, dass die 15-Jährige wegen Problemen in der Schule oder in der Familie untergetaucht sein könnte.

Hinweise über den Aufenthalt des Mädchens können bei jeder Polizeidienststelle oder unter der Telefonnummer 059133 55 3333 gegeben werden. Am Tag ihres Verschwindens trug das 150 Zentimeter große Mädchen schwarze Jeans, einen hellen Pullover, schwarze Schuhe und eine schwarze Tasche.

Quelle: SN