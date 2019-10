15-jährige Mopedlenkerin nach Unfall in Lehen schwer verletzt

Am Freitagabend ereignete sich im Salzburger Stadtteil Lehen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Mopedfahrerin schwer verletzt wurde.

Am Freitag, 4. Oktober gegen 17:00 Uhr kam es in in der Stadt Salzburg, Stadtteil Lehen, zu einem Verkehrsunfall mit schwerer Verletzung. Ein aus einer Grundstückseinfahrt ausfahrender 48-jähriger Fahrzeuglenker touchierte ein vorbeifahrendes Moped. Die 15-jährige Mopedlenkerin kam darauf zu Sturz und verletzte sich am linken Fuß schwer. Sie wurde durch den gerufenen Notarzt erstversorgt und in das Unfallkrankenhaus Salzburg verbracht.

Quelle: SN