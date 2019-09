15-Jährige Mopedlenkerin wurde in Salzburg von Auto erfasst

Die Jugendliche wurde bei dem Unfall verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Salzburg-Maxglan wurde heute Mittag eine 15 Jahre alte Mopedlenkerin aus dem Flachgau unbestimmten Grades verletzt. Sie war aber in der Lage, ohne fremde Hilfe das Spital aufzusuchen. Eine 35-jährige Pkw-Lenkerin aus Salzburg war von der Kaiser-Karl-Straße kommend links in die Franz-Huemer-Straße eingebogen. Zeitgleich fuhr die 15-jährige Mopedlenkerin auf der Franz-Huemer-Straße in Richtung Rochusgasse. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Ein mit beiden Beteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Quelle: SN