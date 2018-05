15-jähriger Mopedfahrer krachte ungebremst gegen Traktor-Mähwerk

Der Bursch wurde schwer an den Beinen verletzt. Die Unfallursache blieb vorerst unklar.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer krachte am Samstag in Henndorf ungebremst gegen das Frontmähwerk eines Traktors. Der Unfall ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf einer landwirtschaftlichen Privatstraße. Der Bursch wurde schwer an den Beinen verletzt. Er musste von der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der 72-jährige Landwirt hinter dem Steuer sah den jungen Mopedfahrer auf sich zukommen und verlangsamte bereits seine Geschwindigkeit. Warum der Bursch das Gefährt übersehen haben dürfte, war vorerst unklar. Die durchgeführten Alkotests bei beiden Männern verliefen negativ. Der Mofafahrer trug einen Sturzhelm.

