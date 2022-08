15-jähriger Mopedlenker bei Frontalzusammenstoß in Henndorf verletzt

Der Jugendliche wurde ins Uniklinikum Salzburg gebracht.

Ein 15-jähriger Einheimischer wurde am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Henndorf verletzt. Der Jugendliche war gegen 21.30 Uhr auf einer Gemeindestraße unterwegs, als er in einer Linkskurve mit dem entgegenkommenden Pkw eines 48-jährigen Flachgauers frontal zusammenstieß. Der Mopedlenker wurde nach notärztlicher Behandlung ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Ein Alkotest war nicht möglich. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Sein Alkotest ergab einen nicht strafbaren Messwert.