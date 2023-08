1,5 Kilo hochwertiges Kokain in den Lungau gebracht und teils verkauft: Milde Strafen für Duo

Eine Kroatin brachte in 80 Fahrten Kokain in den Lungau und verkaufte es zum Teil. Ein Kosovare war Komplize. Teilbedingte Haft für das reuige Duo.

Eine 38-jährige Frau und ein 37-jähriger Mann wurden wegen des Verbrechens des Suchtifthandels am Landesgericht Salzburg verurteilt.

Erster Staatsanwalt Robert Holzleitner sprach im Prozess gegen die Erstangeklagte (38) und den Zweitbeschuldigten (37) am Donnerstag am Landesgericht von einem "jahrelangen Suchtgifthandel in durchaus größerem Stil". Von Ende 2018 bis zur Verhaftung Anfang März 2023 hatte die im Lungau ...