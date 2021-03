15 Roma leben in Salzburg auch bei Schnee auf der Straße

In der Nacht auf Sonntag brannte in Salzburg-Gneis wegen einer Kerze eine Holzhütte ab. Laut Polizei hatte ein 80-jähriger unterstandsloser Salzburger in der Hütte übernachtet. Er konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, die Berufsfeuerwehr löschte den Brand.

Das ruft in Erinnerung, dass derzeit trotz des Wintereinbruchs im Schnitt weiter rund 15 Notreisende, vorwiegend Roma und Sinti, auf der Straße leben. Einer, der sich um sie kümmert, ist Rupert Hofer: Er ist Mitarbeiter beim Projekt "BIWAK - eine überdachte ...