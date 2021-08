150 Jahre alte Linde in Maxglan musste nach dem Sturm gefällt werden

Der Baum mit seiner kugelförmigen Krone hatte über Jahrzehnte das Siedlungsbild geprägt. Jetzt musste eine Spezialfirma den mächtigen Baum fällen.

Die Linde in der Körblleitengasse in Salzburg Maxglan war ursprünglich ein einsamer Wegrandbaum mit einem Bildstock. Mittlerweile prägte die Linde den kleinstrukturierten Siedlungsraum. Samstag Abend musste die Berufsfeuerwehr den durch den Sturm schwer beschädigten Baum notdürftig sichern, damit umliegende Häuser nicht beschädigt wurden. Am Sonntag früh rückte die Spezialfirma Bernegger an, um mit Spezialgerät den alten Baum zu fällen.