16 Covid-Tote in 48 Stunden in Salzburg

Die Gesundheitsbehörden im Bundesland Salzburg meldeten am Mittwochvormittag einen sprunghaften Anstieg bei den Todesfällen in Zusammenhang mit Covid-19. In den vergangenen 48 Stunden starben 16 Menschen an einer Covid-Infektion. Die Gesamtzahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt damit auf 84. In den vergangenen 24 Stunden wurden zudem 637 neue Infektionen auf Covid-19 gemeldet. Die Gesamtzahl der aktiv infizierten Personen steigt damit auf 6452.

218 Personen in Spitalsbehandlung

Insgesamt sind derzeit 218 Personen wegen einer Covid-Infektion in Spitalsbehandlung, 24 davon auf einer Intensivstation. In Salzburg stehen derzeit 138 Intensivbetten zur Verfügung. 83 davon sind derzeit mit Patienten belegt, die nicht mit Covid infiziert sind. Insgesamt stehen derzeit noch 31 Intensivbetten zur Verfügung, 17 davon sind für Covid-Patienten vorgesehen.

Quelle: SN