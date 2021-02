16-Jährige verschwieg vor Polizisten Covid-Infektion: Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe in Salzburg

Ein ungewöhnlicher Corona-Prozess fand am Freitag am Landesgericht bei Strafrichterin Verena Wegleiter statt. Auf dem Angeklagtenstuhl nahm eine inzwischen 16-jährige Jugendliche Platz. Staatsanwalt Mathias Haidinger lastete ihr "vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten", konkret durch SARS-CoV-2, an.

