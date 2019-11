16-Jähriger bei Krampus-Lauf in Mittersill schwer verletzt

Ein als Hexe verkleideter Pinzgauer soll einem Burschen aus Tirol einen heftigen Faustschlag versetzt haben.

In Mittersill kam es Samstag Abend zu einer schweren Verletzung an einem 16-jährigen Tiroler. Ein als Hexe verkleideter 19-jähriger Pinzgauer steht laut Angaben der Polizei im Verdacht, den Tiroler mit einem Faustschlag ins Gesicht verletzt zu haben. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Kieferbereich. Die Rettung versorgte den Verletzten und brachte ihn in das Landeskrankenhaus Salzburg. Der Pinzgauer ist nicht geständig. Die Ermittlungen zum Motiv und Tathergang laufen noch.



Quelle: SN