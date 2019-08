Wie kam der Schüler nach dem Besuch eines Festes in einen zwei Kilometer entfernt gelegenen Steinbruch?

Es war eine langwierige Suchaktion, die letztlich positiv endete: Fast 24 Stunden hatten Rettungskräfte nach einem 16-jährigen Kuchler gesucht, der am Freitag, 26. Juli, das Egelseefest in Golling besucht hatte und bis Samstagvormittag nicht heimgekehrt war. Erst am Sonntagvormittag entdeckte ...