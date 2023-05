16-Jähriger rammte in Zell am See betrunken Fußgänger mit Moped

Nach Zusammenstoß mit 1,72 Promille ist ein betrunkener Mopedfahrer vom Unfallort geflüchtet.

Ein 16-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Zell am See einen 57-jährigen Fußgänger mit seinem Moped gerammt und verletzt. Der Bursch stürzte durch den Zusammenstoß mit seinem Zweirad, stieg wieder auf und machte sich aus dem Staub. Die Polizei konnte den Einheimischen wenig später ausforschen. Ein Alkotest ergab 1,72 Promille. Ihn erwarten mehrere Anzeigen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der verletzte Fußgänger begab sich selber ins Krankenhaus. Der Mopedlenker erlitt bei dem Unfall keine Blessuren.

Alkoholisierter Radfahrer verletzt

Weniger Glück hatte am Freitagabend ein 28-Jähriger, der in Salzburg-Parsch betrunken mit seinem Rad gegen eine Absperrung fuhr und stürzte. Der Mann trug keinen Helm und musste von der Rettung in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert werden. Er hatte 1,52 Promille intus.

Alkolenker ohne Führerschein fuhr im Pongau Schlangenlinien

Gerade noch rechtzeitig zogen Polizisten in derselben Nacht einen 38-jährigen Pongauer aus dem Verkehr. Der Mann war in Schlangenlinien auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Eben und Altenmarkt unterwegs. Eine Streife wurde auf den Fahrstil aufmerksam und hielt den Lenker an. Wie sich herausstellte, war der Mann mit rund zwei Promille unterwegs. Der Führerschein war ihm zuvor schon entzogen worden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen.