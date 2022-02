16-jähriger Randalierer brach in Wohnung ein

Nach der Festnahme konnte sich der alkoholisierte Jugendliche an den Einbruch nicht mehr erinnern.

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz musste in der Nacht auf Sonntag die Polizei in Bischofshofen ausrücken. Laut Polizeiprotokoll wählte um 00:50 Uhr ein 44-Jähriger den Notruf und meldete, dass soeben eine Person in seine Wohnung einzudringen versuche. Als mehrere Polizeistreifen eintrafen, fanden sie den 44-Jährigen, der einen aufgebrachten 16-Jährigen am Boden fixierte. "Der Anzeiger schilderte den Beamten kurz den vorliegenden Sachverhalt, wobei bekannt wurde, dass der völlig aufgebrachte Jugendliche zwei Wohnungstüren des Mehrparteienhauses durch Schläge und Fußtritte beschädigte und in die Wohnungen einzudringen versuchte", teilte die Polizei am Sonntag zu dem Vorfall mit. "Als die Wohnungstüre den massiven Fußtritten nicht mehr standhielt und der Jugendliche in weiterer Folge in die Wohnung gelangte, wurde dieser unter Anwendung von Körperkraft aus der Wohnung befördert", heißt es weiter in der Mitteilung der Exekutive. Weil der Jugendliche sich aufgebracht wehrte und offenbar auch von den einschreitenden Beamten nicht beruhigt werden konnte, wurde er festgenommen und in die Polizeiinspektion St. Johann gebracht. "Dort hatte er sich wieder beruhigt und teilte er den Beamten mit, vor dem Vorfall, auf der Feier eines Freundes, Alkohol konsumiert zu haben. Was er allerdings in dem Mehrparteienhaus wollte und wie er dort hingekommen sei, könne er nicht mehr angeben. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab 0,81 mg/l", so die Polizei. Der 16-Jährige wurde schließlich auf freiem Fuß angezeigt.