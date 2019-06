16-Jähriger stürzte mit Gleitschirm in einen Baum

Vater verständigte Einsatzkräfte. Der Notarzthubschrauber barg den Jugendlichen mit einem Tau.

Ein 16-jähriger Deutscher war am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Paragleitschirm im Gemeindegebiet von Unken im Bereich des Fischbachkopfes unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der Jugendliche mit seinem Gleitschirm in einen Baum. Sein Vater, der ebenfalls mit einem Paragleitschirm unterwegs war, landete darauf in unmittelbarer Nähe und verständigte die Einsatzkräfte. Die Mannschaft des Notarzthubschraubers "C6" versorgte den Jugendlichen vor Ort. Danach wurde er mittels Tau aus dem unwegsamen Gelände3 geborgen und in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

