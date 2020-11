16 Tage gegen Gewalt: Anifer Gemeindeamt erstrahlte in Lila

Von Frauen geführte Salzburger Gemeinden machen mit Lichtinstallationen auf ihren Amtsgebäuden auf das Thema aufmerksam.

Mit Farben, Licht und einer groß angelegten Aktion stemmt sich die Gesellschaft auch heuer wieder gegen Gewalt. Im Zentrum steht die internationale Kampagne "16 Tage gegen Gewalt". Sie startete am Mittwoch, und dauert bis 10. Dezember.

Auch der Salzburger Landtag wird bei einer seiner nächsten Sitzungen ein Zeichen setzen. "Die Abgeordneten werden eine lila Schleife tragen. Damit setzen wir auch auf politischer Ebene ein Statement", betont Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf.

Mittelpunkt der heurigen Kampagne ist eine Lichtinstallation auf den Amtsgebäuden in den Gemeinden Anif, Nußdorf am Haunsberg, Lamprechtshausen, Straßwalchen, Bruck an der Glocknerstraße, Mühlbach am Hochkönig, Lend und Stuhlfelden. Diesen acht Gemeinden steht jeweils eine Bürgermeisterin vor. Die Lichtinstallation zeigt das Wort "Stopp" und das Symbol des Gewaltschutzzentrums - eine flache, aufgerichtete Hand, die eine Faust stoppt. In den Folgejahren sollen auch Gemeinden mit männlichen Oberhäuptern zur Teilnahme animiert werden.

Quelle: SN