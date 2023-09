16.400 Einsätze: Heißer Sommer für die Pannenhelfer des ÖAMTC in Salzburg

Der Sommer 2023 war von Hitzewellen und etlichen Unwettern geprägt. Die Wetterkapriolen, vor allem aber die lang anhaltend hohen Temperaturen, hielten auch die Pannenhelfer des ÖAMTC auf Trab: Über 16.400 Mal half der Mobilitätsclub den Mitgliedern in den Monaten Juni, Juli und August in ganz Salzburg bei Problemen mit ihrem Fahrzeug. Insgesamt wurden dabei in Salzburg im Sommer 5047 Mal Fahrzeuge abgeschleppt.

BILD: SN/ÖAMTC SALZBURG Ein ÖAMTC-Pannenhelfer im Einsatz im Land Salzburg. BILD: SN/ÖAMTC/OFNER Balthasar Wallner, Leiter Technischer Dienst des ÖAMTC Salzburg.