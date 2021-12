Das Radfahren hat Gerhard Lindner das Leben gerettet. Jetzt schätzt er Zeit, sein Hobby und sein gutes Körpergefühl umso mehr.

Gerhard Lindner fährt Rad. Das wird offensichtlich, wenn man das Haus, in dem er wohnt, betritt. In seiner spärlich beleuchteten Werkstatt stehen fünf Räder, die meisten sind City Bikes mit Taschen an den Seiten und einem Gepäckträger. "Damit fahre ich immer zur Arbeit", erklärt er und zeigt auf eines der Räder. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück, das spult der 46-Jährige fast täglich ab. Sein Auto nutzt er nur etwa zehn bis 15 Mal im Jahr. "Wenn es gar nicht ...