17-Jährige nimmt an WM für Hirnforschung teil: "Schule ist mehr Nebenbeschäftigung"

Die 17-jährige Helena Langanger besucht das Gymnasium in Laufen. Außerdem absolviert sie bereits Kurse der Universität Salzburg - und zählt zu den weltweit Besten ihres Alters in den Neurowissenschaften. Ihr Können kann sie im August bei den Brain Bee-Weltmeisterschaften in den USA beweisen.

"Die Schule ist für mich mehr Nebenbeschäftigung", sagt Helena Langanger. Die 17-Jährige besucht das Rottmayr-Gymnasium in Laufen. Seit Herbst 2020 ist sie auch Schülerstudentin an der Universität Salzburg. Dort besucht sie Lehrveranstaltungen in Informatik und Medizinische Biologie. Kürzlich hat die aus Ostermiething stammende Schülerin den Bundeswettbewerb für Neurowissenschaften in Frankfurt am Main gewonnen. Im August vertritt sie Deutschland bei den Weltmeisterschaften in Washington. "Biologie, Chemie und generell die Naturwissenschaften sind meine Lieblingsfächer", sagt Helena Langanger. Einserschülerin sei sie aber auch in Deutsch. "Durch die Wettbewerbe habe ich aber nicht mehr so viel Zeit zum Lernen gehabt", gesteht sie.

17-Jährige will Ärztin werden: "Habe mich bereits an der PMU beworben"

Die Schulzeit ist aber ohnehin bald vorbei. Nach dem Abitur will sie Medizin studieren und Ärztin im neurologischen Bereich werden. Sie hat sich bereits an der Paracelsus Medizinischen Universität in Salzburg beworben. "Ende Juni erfahre ich, ob ich das Studium im August beginnen kann." Nebenher will sie das Informatikstudium fortführen: "Jetzt habe ich schon so viel geschafft, das wird sich auch noch ausgehen", sagt Langanger.

An der Universität ist die 17-Jährige bereits mit ihren Leistungen aufgefallen, wie ihr Professor am Fachbereich Biowissenschaften, Stefan Galler, schildert: "Im Frühjahr 2021 stach mir im Online-Unterricht eine der 200 Studierenden durch herausragende Beiträge ins Auge. Als ich ihr bei einem Konzert begegnete, staunte ich nicht schlecht. Denn es war ein Mädchen von 15 Jahren."