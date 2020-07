17-Jähriger mit Probeführerschein raste mit 112 km/h durch Mittersill

Temposünder auch auf der Großglockner Landesstraße und in Hallein ertappt - Motorrad war ohne Schalldämpfer unterwegs.

Mehrere Raser gingen der Salzburger Polizei am Montag in die Radarfalle. Ein 17-jähriger Pkw-Lenker scherte sich in Mittersill nicht um das 50er-Limit. Der Probeführerscheinbesitzer aus Tirol raste mit 112 km/h durch das Ortsgebiet. Gar um 72 km/h schneller als erlaubt fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Pinzgau auf der Großglockner Landesstraße, wo ein Tempolimit von 100 km/h gilt. Den negativen Tagesrekord stellte allerdings ein Motorradfahrer auf einer "Probefahrt" in Hallein auf. Er wurde in der 50er-Zone mit 126 km/h gemessen.

Als viel zu laut erwies sich das Motorrad eines 54-jährigen Pinzgauers, der am Montag auf der Großglockner Landesstraße unterwegs war. Eine vor Ort durchgeführte Lärmmessung ergab einen Wert von 126 Dezibel, womit der zulässigen Lärmpegel klar überschritten wurde. Wie sich herausstellte, hatte der Mann die schalldämpfenden Einsätze aus dem Auspuff entfernt. Die Verkehrssünder haben mit Anzeigen und Führerscheinentzugsverfahren zu rechnen.

Quelle: APA