17-jähriger Pongauer mit Probeführerschein verschuldet mit 2,6 Promille Unfall und flüchtet

Gravierende verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen, wohl auch finanzieller Art, drohen einem jungen Probeführerscheinbesitzer, der in der Nacht auf Sonntag im Gasteinertal schwer betrunken einen Sachschadenunfall verursachte

Gravierende verwaltungsstrafrechtliche Konsequenzen, wohl auch finanzieller Art, drohen einem 17-jährigen Probeführerscheinbesitzer, der in der Nacht auf Sonntag im Gasteinertal schwer betrunken einen Sachschadenunfall verschuldete. Obwohl für ihn für die gesamte dreijährige Führerschein-Probezeit ein Alkohol-Grenzwert von 0,1 Promille gilt, ergab ein später durchgeführter Alkotest bei dem Führerscheinneuling gleich 2,6 Promille (!). Dem nicht genug, hatte der 17-Jährige - er touchierte mit dem Auto auf der Gasteiner Straße (B 167) den Pkw eines 28-jährigen Einheimischen - nach der Kollision laut Polizei Fahrerflucht begangen. Schon wenig später wurde er ausgeforscht. Für den 17-Jährigen dürfte der Schein nun etliche Monate weg sein, dazu erwarten ihn Probezeitverlängerung, Nachschulung, Psychotest und eine saftige Geldstrafe

Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag wurde nahe Oberndorf ein 50-jähriger Alkolenker aus dem Verkehr gezogen. Eine Polizeistreife war auf den Mann aufmerksam geworden, weil er in einer Bushaltestelle an der Mattseer Landesstraße Luft in den rechten Vorderreifen füllen wollte. Er dürfte mit dem Pkw zuvor einen Randstein touchiert haben. Ein Alkotest bei dem sichtlich Betrunkenen ergab 1,52 Promille.

Zahl ertappter Alkolenker seit dem Frühjahr wieder deutlich gestiegen

Salzburgs Polizeipressesprecher Hans Wolfgruber betont, dass in den vergangenen Monaten die Zahl der (ertappten) Alkolenker wieder deutlich gestiegen sei. Anders als in der Zeit zwischen Frühjahr 2020 und Frühjahr 2022 mit etlichen Corona-Lockdowns und teils geschlossener Gastronomie gebe es seit einigen Monaten wieder viele, auch teils große Veranstaltungen.

Landesverwaltungsgericht entschied über Beschwerde einer Alkolenkerin

Um eine Alkofahrt mit Unfall und Fahrerflucht ging es auch in einer aktuellen Entscheidung des Salzburger Landesverwaltungsgerichts (LVwG). Eine Lenkerin hatte im Juli 2022 mit dem Auto ihrer Mutter im Flachgau einen Sachschadenunfall verschuldet, dann nur kurz mit dem Unfallgegner geredet, ehe sie ohne Nachweis ihrer Identität wieder wegfuhr. Zwei Stunden später wurde sie ausgeforscht, den Alkotest verweigerte sie - was einer automatischen Annahme von zumindest 1,6 Promille gleichkommt. Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung entzog der Lenkerin per Bescheid den Führerschein für 16 Monate - wogegen sie beim LVwG Beschwerde einlegte - mit teilweisem Erfolg. Das Gericht reduzierte die Entzugsdauer auf 15 Monate, stellte aber gleichzeitig fest: Das bereits zweites Alkoholdelikt der Lenkerin innerhalb von nur fünf Jahren bei zusätzlichem Verschulden eines Unfalls und auch noch Fahrerflucht "rechtfertigt jedenfalls ein Überschreiten" der im konkreten Fall bestehenden Mindestentziehungsdauer von zwölf Monaten um drei Monate. Dazu Polizeisprecher Wolfgruber: "Wenn jemand den Führerschein schon für so lange Zeit abgeben muss und dann zum Beispiel ohne Schein, also ,schwarz', auch noch weiterfahren würde, kann es sehr kritisch werden. Durch ein ,Schwarzfahren' verlängert sich nämlich die Entzugsdauer erneut - und wenn diese einmal 18 Monate überschreitet, muss man den Führerschein komplett neu machen."