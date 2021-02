17-Jähriger stirbt bei Raser-Unfall auf Salzburger Vogelweiderstraße

18-jähriger Lenker war zu schnell - Bursch am Rücksitz verstarb noch am Unglücksort.

Ein Flachgauer BMW-Fahrer dürfte mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf den Brückenpfeiler geprallt sein, wie vermutet wird. Ein 17-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Salzburg ums Leben gekommen. Der Bursch war im Auto eines 18-Jährigen mitgefahren. Nach eigenen Angaben des Lenkers war dieser zu schnell unterwegs, er verlor die Kontrolle über sein Auto und krachte seitlich gegen einen Brückenpfeiler. Der Bursch am Rücksitz verstarb noch am Unglücksort. Der Lenker und eine 16-Jährige am Beifahrersitz wurden verletzt, berichtete die Polizei.

Der 18-Jährige fuhr auf der Vogelweiderstraße stadtauswärts, einer relativ geraden Strecke, wo dem Fahrer das Heck des Wagens ausbrach, wie ein Polizeisprecher der APA auf Anfrage sagte. Der Alkotest beim Lenker verlief negativ. Die Erhebungen zum genauen Unfallhergang liefen noch in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Härtere Strafen für Raser gefordert

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) erneuerte seine Forderung nach härteren Strafen für Raser. "Da können und werden wir nicht weiter zuschauen und warten, bis der Bund in Gang kommt. Ich habe bereits Ende 2019 alles ausgeschöpft, was wir in unserer Landes-Kompetenz tun können, um die Strafen zu erhöhen und die Straf-Folgen für Raser zu verschärfen. Seither ist aber der Bund am Zug, nachdem es für weitere Verschärfungen bundesgesetzliche Änderungen braucht. Wir haben aus Salzburg viele Maßnahmen vorgeschlagen. Ich erwarte mir, dass diese jetzt endlich umgesetzt werden.", wurde Schnöll in einer Aussendung zitiert.

Konkret fordert der Landesrat eine Änderung der Straßenverkersordnung: Eine Erhöhung des Strafrahmens von 2180 Euro auf 5000 Euro, die Verdoppelung der Führerschein-Mindestentzugsdauern, die Verdoppelung des Beobachtungszeitraums für wiederholte Geschwindigkeitsüberschreitungen von zwei auf vier Jahre, die Prüfung der Beschlagnahme des Fahrzeuges in besonders gefährlichen Fällen als letztes Mittel bis hin zu Verfall unter verfassungsmäßigen Voraussetzungen sowie die Einstufung von illegalen Straßenrennen als besonders gefährliches Delikt. Schnöll: "Für wirklich gefährliche Raser gibt es kein Verständnis. Ich bin froh, dass der Bund letztes Jahr gemeinsam mit den Ländern eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat, die Salzburg initiiert hat. Aber die letzte Sitzung liegt viele Monate zurück und jetzt muss endlich gehandelt werden. Es liegt alles fix fertig am Tisch und muss nur noch beschlossen werden."