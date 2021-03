17-Jähriger von zwei Jugendlichen in der Stadt Salzburg ausgeraubt

Verdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren wurden nahe des Tatorts festgenommen.

Ein 17-jähriger Salzburger ist in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg von zwei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Die Täter entrissen ihm seinen Bluetooth-Lautsprecher und versetzten dem Burschen Schläge und Fußtritte. Eine Polizeistreife fand das Opfer kurze Zeit später am Boden liegend. Die Verdächtigen wurden laut Polizei in der Nähe des Tatortes festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum gebracht.

Tatort war der Salzburger Stadtteil Nonntal. Zuvor soll es zwischen dem 17-jährigen Salzburger und zwei Flachgauern im Alter von 16 und 17 Jahren bereits am Uni-Gelände zu einem Streit gekommen sein. Laut Aussagen des Salzburgers wollte er sich in Sicherheit bringen und lief in Richtung Petersbrunnstraße. Die zwei Jugendlichen verfolgten ihn und raubten ihm seinen Bluetooth-Lautsprecher. Weitere Erhebungen sind erforderlich, berichtete die Polizei.