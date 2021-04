17-Jähriger warf mit Drogen befüllte Luftballons über Mauer von Salzburger Gefängnis

Die Justizwache entdeckte die mit Mehl befüllten und mit Steinen beschwerten Luftballons, in denen auch Cannabis versteckt war. Der 17-Jährige wurde nun am Mittwoch am Landesgericht Salzburg verurteilt (nicht rechtskräftig).

Wegen des Delikts des "unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften" - in kurioser Verwirklichung - stand am Mittwoch ein 17-jähriger Bursch am Landesgericht vor Jugendrichterin Christina Bayrhammer. Dem bereits vier Mal vorbestraften Salzburger wurde angelastet, drei Mal versucht zu haben, buchstäblich auf dem Luftweg Drogen von außen ins Gefängnis in Puch-Urstein hineinzubefördern.

Konkret schmiss der Angeklagte laut Strafantrag erstmals am 3. November 2020 einen mit Steinen beschwerten Luftballon über die Gefängnisaußenmauer. Inhalt des Wurfobjekts: Weizenmehl und rund 50 Gramm Cannabis. Die heiße Ware kam letztlich aber nicht bei den Adressaten, etwa einem ehemaligen Mithäftling von ihm, an. Der Ballon wurde von Wachebeamten gefunden. Auch am 11. November warf der 17-Jährige, der im Sommer 2020 selbst in der Justizanstalt einsaß, demnach wieder einen präparierten Ballon über die Mauer. Diesmal gefüllt mit rund 12 Gramm Cannabis und auch diesmal von der Justizwache entdeckt. Laut Strafantrag soll es der 17-Jährige zeitlich zwischen den zwei Luftballonwürfen auch mit Würfen von Hundekotsackerl probiert haben. In diesen waren rund 60 Gramm Cannabis und vier Stück Ecstasy-Tabletten versteckt. Die Sackerl blieben jedoch am Sicherheitszaun hängen.

Vor Gericht zeigte sich der Bursch zu den zwei "Ballonfakten" geständig. Dass er auch Werfer der Hundekotsackerl gewesen sei, bestritt er entschieden. Die Richterin sprach ihn bezüglich des "Sackerlfaktums" auch frei: auf diesen fanden sich, im Gegensatz zu den Ballons, keine Fingerabdrücke vom Angeklagten. Der 17-Jährige erhielt letztlich zwei Monate unbedingte Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.