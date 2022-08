17-Jähriger wegen Erschöpfung aus der Kitzlochklamm gerettet

Am Donnerstagnachmittag musste die Bergrettung einen jungen Deutschen aus einer alpinen Notlage in Taxenbach im Pinzgau befreien.

Ein 17-Jähriger, der gemeinsam mit seinem Vater unterwegs war, geriet am Donnerstag gegen 14:30 Uhr im Kitzlochklamm Klettersteig in Taxenbach in eine alpine Notlage. Der deutsche Staatsbürger kam im oberen Bereich des Klettersteiges "Frei Fall" auf Grund von Erschöpfung nicht mehr weiter und alarmierte die Rettungskräfte. Die Bergrettung Rauris sowie ein Alpinpolizist stiegen zu dem 17-Jährigen auf und seilten ihn über eine errichtete Berge-Seilbahn in die Kitzlochklamm ab. Der junge Mann und sein Vater hätten den Klettersteig, welcher die Schwierigkeit D aufweist, unterschätzt, wie die Polizei Salzburg am Freitagmorgen mitteilt. Der erschöpfte 17-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt und konnte anschließend selbstständig aus der Klamm absteigen. Beide Alpinisten waren mit Helm, Klettergurt und Klettersteigset ausgerüstet.