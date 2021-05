17-Jähriger wollte im Flachgau Familie erpressen und drohte mit Entführung von deren Sohn

Der Jugendliche forderte fast 10.000 Euro - bei der fingierten Geldübergabe wurde er von der eingeweihten Polizei geschnappt.

In Salzburg hat die Polizei am vergangenen Dienstag einen 17-jährigen Erpresser festgenommen. Der Schüler hatte laut Polizeibericht einer Familie im Flachgau in einem im Briefkasten deponierten Schreiben angedroht, deren 16-jährigen Sohn zu entführen - sollte nicht ein hoher vierstelligen Betrag an einem mit GPS-Koordinaten festgelegten Punkt hinterlegt werden. Zu der Idee will er eigenen Aussagen zufolge von Filmen motiviert worden sein.

Um seine Forderung glaubhaft zu unterstreichen, verwendete er im Erpresserbrief nicht näher spezifizierte "nicht öffentliche Daten", die er sich zuvor widerrechtlich aus einer Datenbank seiner Schule besorgt hatte. Die gleiche Schule besucht auch der 16-Jährige.

Die Familie erstattete umgehend Anzeige und die Polizei bezog darauf am Übergabeort Stellung. Die Mutter deponierte zum Schein ein Kuvert an der angegebenen Stelle und entfernte sich wieder. Als der 17-Jährige wenig später kam und das Kuvert an sich nahm, wurde er festgenommen. Er gestand die versuchte Erpressung und wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Weitere Ermittlungen laufen.