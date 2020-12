170 Handys erbeutet: Zwei Jahre Gefängnis

"Ja, ich war bei allen Einbrüchen dabei. Ich habe aber nicht die Scheiben der Geschäfte eingeschlagen. Ich habe immer nur den Sack aufgehalten, in den wir die Beute hineingegeben haben. Es tut mir sehr leid, ich habe aus Geldnot mitgemacht." - Ein volles Geständnis legte Mittwoch am Landesgericht ein 37-jähriger Ungar ab. Der in seiner Heimat und in Deutschland einschlägig vorbestrafte Angeklagte hatte zwischen November 2019 und Jänner 2020 in Salzburg im Bereich Alpenstraße/Ginzkeyplatz mit zwei unbekannten Mittätern gleich fünf ...