1755 Infektionen seit Schulbeginn: Größere Cluster an Salzburgs Schulen bereiten Sorge

In einer Mittelschule in Salzburg gibt es mehr als 70 Infizierte. Personalvertreter sehen die geplanten Coronatests für Lehrer skeptisch.

Obwohl alle Schulen am 17. November auf Distanzunterricht umgestellt haben und die meisten Schüler von zu Hause aus lernen, grassiert das Coronavirus auch in den Bildungseinrichtungen. Am Dienstag meldete die Bildungsdirektion 47 neue positiv auf Corona getestete Personen in den Schulen, am Montag waren es 72 und am vergangenen Freitag 77. "Eine Trendumkehr zeichnet sich noch nicht ab", sagt Bildungsdirektor Rudolf Mair. Es sei fraglich, ob alle Schulen wie geplant am 7. Dezember wieder den Normalbetrieb aufnehmen könnten. "Die Zahlen ...