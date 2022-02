18.000 Stimmen gegen Fiaker

Tierschützer kämpfen weiter für Verbot. Preuner sichert Obmann zu: Es wird weiter Fiaker geben.

Der Konflikt zwischen dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) und den Salzburger Fiakern nimmt im Vorfrühling wieder an Fahrt auf. Eine Online-Petition, die ein Verbot der Kutschen fordert, habe mittlerweile 18.000 Unterstützer, so der Verein in einer Aussendung. Pferdegespanne in der Stadt seien nicht mehr zeitgemäß, die Tiere seien großem Stress ausgesetzt.

100.000 Euro Schaden jährlich

Der Schaden durch Hufe, Kot und Urin am Straßenbelag in der Fußgängerzone betrage jährlich 100.000 Euro. Die Pferdeäpfel würden oft nicht ...