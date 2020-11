18-jährige Alkolenkerin fuhr mit fremdem Führerschein

Die 18-Jährige wird wegen mehrerer Verkehrsdelikte angezeigt. Eine 23-jährige Flachgauerin war ohne Lenkberechtigung unterwegs.

In der Nacht auf Montag hielt eine Polizeistreife in Salzburg Itzling eine 18-jährige Pkw-Lenkerin an. Die Frau fiel durch ihre unsichere Fahrweise auf. Im Zuge der Amtshandlung stellte sich heraus, dass die Lenkerin über keine gültige Lenkberichtigung verfügt. Stattdessen wies sich die Frau mit einem fremden Ausweis aus, der nicht auf sie ausgestellt war. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt, sie wird wegen mehrerer Verkehrsdelikte und dem Gebrauch fremder Ausweise angezeigt, berichtete die Salzburger Polizei.

Flachgauerin hatte keine gültige Lenkberechtigung

Bereits Sonntagabend fiel einer Polizeistreife beim Hauptbahnhof in Salzburg eine Pkw-Lenkerin mit auffälliger Fahrweise auf. Die Frau reagierte zuerst nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten und setzte ihre Fahrt fort. Erst als sich die Beamten mit dem Streifenwagen vor das Fahrzeug der Lenkerin setzten, konnte die Frau zum Anhalten gebracht werde. Im Zuge der Amtshandlung wirkte die Frau weder zeitlich noch örtlich orientiert. Einen gültigen Führerschein konnte die 23-jährige Flachgauerin nicht vorweisen. Ein Alkotest verlief jedoch negativ (0,0 Promille). Zur weiteren Abklärung wurde die Lenkerin dem Amtsarzt vorgeführt. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.

Quelle: SN