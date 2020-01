18-jähriger Freund eines Raufbolds attackierte in Zell am See Polizisten

Der 18-jähriger Freund eines 31-jährigen Raufbolds hat Samstagnacht in Zell am See im Pinzgau Polizisten attackiert. Die Beamten waren eingeschritten, weil der 31-Jähriger einen 20-jährigen Dänen ins Gesicht geschlagen hatte. Sein 18-jähriger Bekannte wurde kurzfristig festgenommen. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte, wurde die Festnahme aufgehoben, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Der 18-Jährige wird bei der Verwaltungsbehörde angezeigt. Der 31-Jährige bekommt eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Quelle: SN, Apa