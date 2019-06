18-Jähriger frisierte Moped - und geriet gleich zwei Mal in eine Polizeikontrolle

Der Seekirchner wird wegen acht Übertretungen angezeigt. Denn am Moped hatte er ordentlich herumgeschraubt.

Ein 18-jähriger Seekirchner geriet Freitagnachmittag mit seinem Moped in Neumarkt in eine Polizeikontrolle. Auf dem Rollenprüfstand stellte sich heraus, dass das Moped 71 Stundenkilometer drauf hatte. Zusätzlich stellten die Beamten gleich mehrere vorschriftswidrige Umbauen und schwere Mängel fest. Der 18-Jährige musste Zulassungsschein und Kennzeichen abgeben. Der Mann wird gleich wegen acht Übertretungen angezeigt. und muss sein Fahrzeug der Prüfstelle des Landes Salzburg vorführen. Der Seekirchner war bereits eine Woche zuvor kontrolliert worden. Schon damals hatten ihn die Beamten aufgefordert, sein Moped zu reparieren - was er offensichtlich nicht tat.

Quelle: SN