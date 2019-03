18-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Obertrum getötet

Chronik SPÖ lieferte in zwei Gemeinden die Sensation Die SPÖ setzte sich in drei von fünf Stichwahlen am Sonntag durch. In "schwarzen" Gemeinden wie Mattsee und Straßwalchen eine Sensation. In Mattsee ist die Sensation perfekt. Schon der erste Wahlgang hatte …

Wirtschaft Wo einst Heu lag, wird nun Tracht gezeigt Das mehr als 250 Jahre alte Bauernhaus in Schleedorf wurde komplett renoviert. Was die Eigentümer von Wimmer schneidert damit planen. Für Stefan Wimmer ist das Gebäude mitten in Schleedorf ein ganz besonderes.…