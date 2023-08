18-Jähriger überlebt 20-Meter-Sturz am Untersberg

Ein 18-jähriger Münchner hat am Freitagmittag einen rund 20 Meter tiefen Absturz durchs Steilgelände am Untersberg-Grubenpfad mit einer leichten Kopfverletzung und einer Handverletzung überstanden.

Der junge Mann und seine Mutter hatten sich am Grubenpfad zum Mittagsloch verstiegen, woraufhin er den Halt verlor, abstürzte und am Steig liegenblieb, berichtete das Bayerische Rote Kreuz. Die Leitstelle Traunstein alarmierte gegen 12.50 Uhr die Bergwacht Marktschellenberg und den Traunsteiner Rettungshubschrauber "Christoph 14". Die Heli-Besatzung fand im Anflug von Traunstein aus die Einsatzstelle, holte dann im Tal zwei Bergretter ab und setzte Notarzt und die Bergretter mit der Winde an der Unfallstelle ab.

Die Einsatzkräfte versorgten den 18-Jährigen und sicherten ihn und seine Mutter in Rettungssitzen, sodass "Christoph 14" zunächst den Verletzten und den Notarzt mit der Winde aufnehmen und am Zwischenlandeplatz am unterhalb gelegenen Scheibenkaser aussteigen lassen konnte. Dann holten sie noch die Mutter und die beiden Bergretter in zwei weiteren Windengängen ab und flogen anschließend alle ins Tal. Für den 18-Jährigen ging es im Helikopter weiter zur Kreisklinik Bad Reichenhall. Nach ersten Einschätzungen soll der 18-Jährige den Sturz mit einer leichten Kopfverletzung und einer Handverletzung überstanden haben.

Der Einsatz war in etwa einer Stunde vorbei.