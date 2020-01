18-jähriger Urlauber wurde in Hinterglemm ausgeraubt

Der junge Brite hatte sich geweigert, einem Mann Geld zu geben. Der Räuber versuchte danach, dem Urlauber die Geldtasche zu entreißen.

Ein 18-jähriger britischer Urlauber wurde in der Nacht Mittwoch bei Hinterglemm Opfer eines Überfalls. Das vermeldete die Salzburger Polizei am Freitag. Der junge Mann war in den frühen Morgenstunden an der Glemmtaler Landesstraße unterwegs, als er von einem Unbekannten um Geld gebeten wurde. Nachdem der 18-Jährige sich weigerte, versuchte der Mann ihm, die Geldbörse zu entreißen. Als sich der Brite wehrte, schlug der Unbekannte auf ihn ihn. Der 18-Jährige musste schließlich im Krankenhaus Zell am See behandelt werden. Eine Fahndung der Polizei verlief vorerst negativ.

Quelle: SN