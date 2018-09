18-Jähriger wollte seinen Bekannten erstechen

Ein junger Salzburger attackierte laut Polizei seinen Quartiergeber mit einem Messer. Demnach stach der 18-Jährige auf seinen Bekannten ein, während dieser schlief.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am vergangenen Freitag. Der 18-Jährige soll seinem Quartiergeber mit einem Küchenmesser in die rechte Wange gestochen haben, dann das Messer zu Boden geworfen haben und aus der gemeinsamen Wohnung geflüchtete sein. Das 51-jährige Opfer musste mit Verletzungen im Gesichtsbereich in das Salzburger Landeskrankenhaus gebracht werden. Der Tat war ein verbaler Streit vorausgegangen. Der Beschuldigte war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Er ist geständig und gibt laut Ermittlern an, dass er den 51-Jährigen umbringen wollte. Der Mann sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Puch-Urstein.

