180.000 Lutschertests für Kindergärten kommen

Einfach zu handhabende Antigentests sollen Verdachtsfälle bei Kleinkindern abklären. Kinderbetreuungseinrichtungen und Eltern entscheiden selbst über Vorgangsweise.

Zuletzt waren trotz des Lockdowns rund 40 Prozent der Kinder in den Salzburger Kinderbetreuungseinrichtungen anwesend. Da zuletzt die Kontaktverfolgung von Coronapatienten nicht mehr funktionierte, führte das auch zu massiven Problemen in der Betreuung von Kleinkindern.

Um Verdachtsfälle schneller abklären zu können, hat die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) Antigen-Lutschertests aus China über einen Zwischenhändler in Bruck an der Glocknerstraße organisieren können. Vom Logistikzentrum ATZ Siezenheim - Pro Mente werden zunächst 35.000 Tests verpackt und an alle 609 Kinderbetreuungseinrichtungen in ganz Salzburg verschickt. 25.000 Tests folgen nach Angaben von Klambauers Pressesprecherin Karin Feldinger bis zum Ende dieser Woche und weitere 120.000 werden in den kommenden zwei bis drei Wochen erwartet. Die Kosten in Höhe von 440.000 Euro trägt das Land.

Mit diesen Lutschertests solle nicht flächendeckend getestet werden, sagte Feldinger am Sonntag. Es gehe in erster Linie darum, Verdachtsfälle abzuklären. Und zwar auf freiwilliger Basis. Die Verantwortlichen der Kinderbetreuungseinrichtungen könnten selbst über die Vorgangsweise entscheiden. In den meisten Fällen werde man, so Feldinger, die Tests den Eltern mitgeben. Auf jeden Fall sei auch deren Einwilligung zum Testen der Kinder erforderlich.