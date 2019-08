180 Jahre nach Erfindung der Fotografie soll in Salzburg ein rekordverdächtiges Foto geschossen werden

Fotomodelle gesucht: 500 bis 1000 Menschen auf einem Bild - und im Hintergrund die Festung: Dieses Foto soll am kommenden Montag um 11 Uhr im Mirabellgarten entstehen. Am "Drücker" stehen wird Innungsmeister Gerhard Sulzer.

Es ist kein gewöhnliches Foto-Shooting und die Models müssen keine "Modelmaße" aufweisen: "Schön wäre, wenn wir 500 bis 1000 Menschen - egal ob sie in Salzburg leben oder hier zu Besuch sind - in den Mirabellgarten locken können", sagt der Salzburger Fotografen-Innungsmeister Gerhard Sulzer. Denn: Nur mit einer entsprechend hohen Beteiligung kann das "einmalige Foto" gelingen. Treffpunkt ist kurz vor 11 Uhr beim zentralen Springbrunnen zwischen Schloss Mirabell und Salzburger Landestheater. Als kleines Dankeschön erhalten die Teilnehmer das Foto in digitaler Form als bleibende Erinnerung.

Foto als bleibende Erinnerung

Der Anlass für das Foto sind die Feierlichkeiten anlässlich der 180-jährigen Geschichte der Fotografie. Denn auf den Tag genau - und ebenfalls um 11 Uhr - meldete Louis Daguerre bei der Akademie der Wissenschaften in Paris sein Patent auf die Fotografie an. Damit machte er die damals revolutionäre Technologie weltweit bekannt. Er verwendete versilberte Kupferplatten, auf denen das Bild unter Einsatz von Jod sichtbar wurde.

Kamera steht auf 15 Meter hohem Stativ

Die Salzburger Fotografen wollen dieses Jubiläum gebührend feiern - daher auch die Idee mit dem Rekord-Foto. Doch wie schafft man es, 500 bis 1000 Menschen auf ein Bild zu bekommen? Gerhard Sulzer erklärt: "Ich werde ein Hochbild-Stativ verwenden - üblicherweise kommt das in der Architekturfotografie zum Einsatz. Das heißt, meine Kamera wird in 15 Metern Höhe auf einem Stativ stehen. Bedienen werde ich sie aber vom Boden aus - sie wird mit meinem Laptop verbunden sein." Damit alle am Bild Platz haben, wird er ein Objektiv mit 35 Millimeter Brennweite verwenden. Und sollten es mehr als 1000 Leute werden? "Kein Problem", sagt der Experte, denn "dann verwende ich eben ein stärkeres Weitwinkel-Objektiv."

Fotografieren wie vor 80 Jahren - mit einer alten Holzkamera

Interessierte haben zudem Gelegenheit, sich die 30 Exponate der "Menschenbilder"-Ausstellung der Fotografen anzusehen - sie sind im Mirabellgarten aufgebaut. Außerdem werde beim Festakt zu 180 Jahren Fotografie auch "Salzburgs ältester noch lebender Fotograf" - Karl Lettner - vor Ort sein. "Mit 90 Jahren ist er genau halb so alt wie die Fotografie. Wir werden wir außerdem eine etwa 80 Jahre alte Holzkamera dabei haben, durch die man gerne durchschauen darf", sagt Gerhard Sulzer.

Quelle: SN