180 wertvolle Jahre der Tradition

Ganz Unternberg feierte am Wochenende mit den beiden jubilierenden Vereinen.

Nach einem gelungenen Firmenstammtisch am Freitag standen am Samstag die Samsone aus dem Lungau und der angrenzenden Steiermark im Mittelpunkt, die der jubilierenden Samsongruppe die Ehre erwiesen. Der Sonntag gehörte dann schließlich ganz der Jugend. Landjugendgruppen aus nah und fern gratulierten der Landjugend Unternberg-Thomatal. 22 LJ-Gruppen aus dem ganzen Bundesland - insgesamt 36 Vereine, davon fünf Musikkapellen - nahmen am Festakt teil. LJ-Leiterin Michaela König: "Das Fest war ein voller Erfolg. Schon vor zehn Jahren haben wir gemeinsam mit der Samsongruppe gefeiert. Auch dieses Mal hat wieder alles reibungslos funktioniert." Genau gleich sieht es Samsongruppen-Obmann Bernhard Wieland: "Es war schon eine besondere Freude, dass uns die anderen Samsongruppen die Ehre erwiesen haben." Die LJ Unternberg-Thomatal zählt über 80 Mitglieder, die Samsongruppe knapp 20. "Ein besonderer Dank gilt allen ehrenamtlichen Helfern und allen Sponsoren - ohne sie wäre ein Fest in dieser Dimension nicht möglich", sind sich die beiden Obleute einig.