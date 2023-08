1,88 und 2,22 Promille: Betrunkene Radfahrer verursachen Unfälle in der Stadt Salzburg - Strafen sind hoch

Wer betrunken mit dem Rad fährt, muss ordentlich zahlen. In schwerwiegenden Fällen ist sogar der Führerschein weg. Am Mittwoch stürzten in der Stadt Salzburg gleich zwei alkoholisierte Radfahrer.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Beide Männer werden angezeigt. Für Radfahrerinnen und Radfahrer gilt in Österreich ein Alkohollimit von 0,8 Promille (Symbolbild).

Am Mittwoch kam es in der Stadt Salzburg gleich zwei Mal zu Unfällen von alkoholisierten Radfahrern. 1,88 Promille ergab der Alkomattest eines 37-Jährigen aus Salzburg, der um kurz vor 16 Uhr entlang der Salzach gestürzt war. Zum Unfallhergang am Josef-Mayburger-Kai ist laut Polizeibericht bisher nur bekannt, dass der Radfahrer ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. Das Rote Kreuz musste den Mann ins Spital transportieren.