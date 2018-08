Ein Schattenplatz war heiß begehrt beim 19. Irrsdorfer Dorffest. Den Kindern konnte die Hitze aber nichts anhaben: Sie ließen ihre Muskeln spielen.

Der Bub im Hemd und in der Lederhose ist sich sicher: "Der Müllner ist richtig stark. Ich hab nämlich schon gesehen, wie der mit seinen Händen eine Bratpfanne einfach so umgebogen hat." Sein Freund pflichtet ihm bei: "Schau dir doch mal dem seine Oberarme an."