19-jähriger Afghane lag tot auf Spielplatz in Zell am See: Landsmann wegen Mordes angeklagt

Ein 19-jähriger Afghane war am Vormittag des 22. September 2019 auf einem Spielplatz in Zell am See tot aufgefunden worden. Todesursache laut Obduktion: "Gewalteinwirkung gegen den Hals." Ein knappes halbes Jahr danach hat die Salzburger Staatsanwaltschaft nun gegen einen gleichaltrigen Landsmann des Opfers Mordanklage eingebracht.

SN/apa Auf diesem Spielplatz wurde der 19-jährige Afghane tot aufgefunden. Er ist gewaltsam zu Tode gebracht worden – er wurde erwürgt.