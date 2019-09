19-jähriger Afghane tot in Zell am See gefunden: Bekannter festgenommen

Sonntagvormittag wurde die Leiche nahe einem Spielplatz entdeckt. Eine Obduktion zeigte, dass der Mann gewaltsam zu Tode kam. Donnerstagnachmittag wurde ein Tatverdächtiger in der Stadt Salzburg festgenommen.

Sonntagvormittag verständigten Passanten die Polizei. Im Bereich eines Spielplatzes nahe dem Schüttbach im Stadtzentrum lag eine leblose Person. Es handelte sich um einen 19-jährigen Afghanen. Da die Todesursache nicht festgestellt werden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an. Die Gerichtsmedizin führte die Obduktion am Mittwochnachmittag durch und stellte als Todesursache "eine Gewalteinwirkung gegen den Hals" fest, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Landeskriminalamt nahm mit der PI Zell am See die Ermittlungen auf. Der Tatort wurde untersucht und Spuren gesichert. Die Polizei konnte rasch eine Fahndung nach einer Person rausgeben. Dringend tatverdächtig ist demnach ein 19-jähriger Afghane und Bekannter des Toten. Donnerstagabend nahmen Polizisten den jungen Mann im Stadtgebiet von Salzburg fest. Die beiden Männer hatten die Tatnacht gemeinsam in Zell am See verbracht. Die Einvernahme des 19-Jährigen und die Ermittlungen zum Tathergang dauern noch an. Auch ein mögliches Motiv konnte die Polizei am Freitag noch nicht nennen. Aus kriminaltaktischen Gründen will die Polizei derzeit auch keine detaillierten Auskünfte erteilen.

Quelle: SN