19-Jähriger attackierte beim Rudolfskai drei andere Burschen brutal: teilbedingte Haft

Einem Opfer versetzte er neben Schlägen auch etliche Fußtritte ins Gesicht. Der geständige, vorbestrafte 19-Jährige erhielt nun am Salzburger Landesgericht teilbedingte Haft.

18 Monate teilbedingte Haft, davon zwei Monate unbedingt: So lautete am Dienstag am Landesgericht das bereits rechtskräftige Urteil für einen 19-jährigen Salzburger, der in einer Augustnacht 2021 im Bereich der Salzburger Fortgehmeile Rudolfskai drei andere Burschen teils brutal attackiert hatte.

Auf sein erstes Opfer trat der Angeklagte mehrfach ein, nachdem er es zu Boden geschlagen hatte - zwei andere Burschen, die dem Verletzten zu Hilfe eilten, attackierte und verletzte der 19-Jährige ebenfalls. Vor dem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Verena Wegleiter) zeigte sich der zwei Mal vorbestrafte Angeklagte, verteidigt von Rechtsanwalt Klaus Waha, einsichtig und geständig. Unmittelbar nach dem Urteil wurde der Angeklagte enthaftet; das Gericht erlegte ihm zudem Weisungen auf - etwa Bewährungshilfe in Anspruch zu nehmen.