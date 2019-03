19-Jähriger auf Tauernautobahn tödlich verunglückt - Alko-Unfall beim Flughafen Salzburg

Ersten Informationen zufolge ist ein erst 19 Jahre alter Bursch aus noch ungeklärter Ursache in der Nacht auf Freitag auf der A10 bei Grödig noch an der Unfallstelle verstorben.

Gegen Mitternacht prallte er im Bereich der Ausfahrtsrampen drei und vier in die Leitplanken. Den Einsatzkräften gelang es trotz notärztlicher Unterstützung nicht, das Leben des 19-Jährigen zu retten. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete zur Klärung der Unfallursache eine Obduktion an. Im Bereich der Unfallstelle bestand für die Dauer der Unfallaufnahme eine mehrstündige Verkehrsbeeinträchtigung.

Indes prallte nur kurz nach dem tragischen Unfall ein 22 Jahre alter Flachgauer bei der Ausfahrt Flughafen mit seinem Auto in die Leitplanken. Der junge Mann blieb unverletzt. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 1,7 Promille im Blut.

Quelle: SN