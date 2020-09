19-jähriger Flachgauer gestand Verkauf von mehr als 13 Kilo Suchtgift

Kriminalisten des Salzburger Stadtpolizeikommandos forschten vier mutmaßliche Dealer aus. Sie sollen in den Verkauf von kiloweise Cannabiskraut, aber auch von Kokain, Speed und Ecstasy-Tabletten involviert gewesen sein.

Die Polizei hat in Salzburg vier junge mutmaßliche Drogendealer, zwei aus dem Flachgau, zwei aus der Stadt Salzburg, ausgeforscht. Sie sollen in den kiloweisen Verkauf von Rauschgift involviert gewesen sein. Der 19-jährige Hauptverdächtiger, der Ende Juli mit einem 21-jährigen Mitbeschuldigten vorübergehend festgenommen wurde, gestand laut Polizeibericht, in den vergangenen Monaten mehr als 13 Kilo Cannabiskraut sowie auch Kokain, Speed und Ecstasy verkauft zu haben.

Polizisten ermittelten 25 Drogenabnehmer. Während sich der Jüngere geständig zeigt, verweigerte der 21-Jährige zuletzt die Aussage. Ausgeforscht wurden auch zwei 23-Jährige aus der Stadt Salzburg: sie sollen die zwei Flachgauer beim Suchtgifthandel unterstützt haben. Die Wohnung eines 23-Jährigen diente offenbar als Drogenbunker.

Quelle: SN